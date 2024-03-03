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RAMS Başakşehir 1-0 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 15:31 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 15:37
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RAMS Başakşehir 1-0 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir sahasında Samsunspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip Danijel Aleksic'in 47. dakikada attığı golle 1-0 galip geldi. Samsunspor'un golcü oyuncusu Marius Mouandilmadji 34. dakikada kırmızı kart gördü.

Başakşehir puanını 39'a yükseltti. Samsunspor ise 33 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Zeki Yavru, topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri geldi.

14. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Piatek'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, 32. dakikada Mouandilmadji'nin orta sahada Kemen'e yaptığı faulü tekrar izledi ve Mouandilmadji'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.

48. dakikada ceza sahası yayının gerisinde Kemen'in müdahalesiyle Raman'dan seken top, Aleksic'in önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Aleksic'in şutunda top filelere gitti ama hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy pozisyonun öncesinde Kemen'in Raman'a faul yaptığını belirterek golü iptal etti. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy golü verdi. 1-0

58. dakikada Deniz Türüç'ün savunma arkasına pasında Piatek topla buluştu. Piatek'in ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

70. dakikada Davidson'un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

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