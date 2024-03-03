Aurelien Chedjou'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Galatasaray'ın özel bir kulüp olduğunu ve özel bir yönetime ihtiyaç duyduğunu biliyorsunuz. Okan Buruk, işte bunu nasıl yapacağını biliyor. Okan hoca, Galatasaraylı oyuncuları en zorlu maçları bile kazanmalarına motive edebilen önemli bir faktördür. O, aynı zamanda takımın en önemli parçası olan iyi bir teknik direktördür.

"BENİM İÇİN KİLİT OYUNCU FERNANDO MUSLERA'DIR" Fernando Muslera, Beşiktaş maçında benim için kilit oyuncu. Çünkü uzun süredir Galatasaray'da oynadığı için bu büyük maçlara nasıl hazırlanacağını ve oynayacağını biliyor. Muslera, aynı zamanda soğukkanlı yapısıyla diğer oyunculara pozitif enerji verebilir.