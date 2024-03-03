Haberler Galatasaray Aurelien Chedjou'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Aurelien Chedjou'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Son dakika spor haberleri... Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan eski defans oyuncusu Aurelien Chedjou, Beşiktaş - Galatasaray derbisine ilişkin görüşlerini paylaştı. Kamerunlu eski yıldız, maçın kilit oyuncusunu da açıkladı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 14:40
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Aurelien Chedjou'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Galatasaray'da 4 sene forma giyen ve birçok şampiyonluğa imza atan Kamerunlu eski stoper Aurelien Chedjou, Hürriyet'e Beşiktaş - Galatasaray derbisi ile ilgili görüşlerini paylaştı. İşte Chedjou'nun o açıklamaları...

Aurelien Chedjou'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Galatasaray'ın Avrupa ve Türkiye Kupası'ndan elenmesi oyuncuları olumsuz olarak etkilemeyecektir. Oyuncular, bu sezon yeniden şampiyon olmak için yüzde 100'lerini vermeye motive olacaklar.

Aurelien Chedjou'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Şimdi her hafta oynamaları gereken sadece 1 maç var. Böylece Süper Lig'deki kalan maçlarını daha dinç bir şekilde oynayacaklar. Okan Buruk, Galatasaray'ın eski oyuncusu olarak takımda işlerin nasıl yönetilmesi gerektiğini biliyor.

Aurelien Chedjou'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Galatasaray'ın özel bir kulüp olduğunu ve özel bir yönetime ihtiyaç duyduğunu biliyorsunuz. Okan Buruk, işte bunu nasıl yapacağını biliyor. Okan hoca, Galatasaraylı oyuncuları en zorlu maçları bile kazanmalarına motive edebilen önemli bir faktördür. O, aynı zamanda takımın en önemli parçası olan iyi bir teknik direktördür.

Aurelien Chedjou'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

"BENİM İÇİN KİLİT OYUNCU FERNANDO MUSLERA'DIR"

Fernando Muslera, Beşiktaş maçında benim için kilit oyuncu. Çünkü uzun süredir Galatasaray'da oynadığı için bu büyük maçlara nasıl hazırlanacağını ve oynayacağını biliyor. Muslera, aynı zamanda soğukkanlı yapısıyla diğer oyunculara pozitif enerji verebilir.

Aurelien Chedjou'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi gibi büyük oyuncular her zaman eleştirilecektir. Çünkü geçmiş yıllarda da büyük performanslar gösterdikleri için taraftarlar onlardan daha fazlasını bekliyor. Taraftarlar onları iyi bir şekilde görmeye alışkın oldukları için bu oyuncuların bazen daha az performans göstermeleri onlara anormal geliyor. Zamanla performanslarının eskisi gibi olacağını düşünüyorum. Çünkü takım için çok önemli olan oyunculardan bahsediyoruz.

Aurelien Chedjou'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

"SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU ICARDI VE DZEKO'YA BAĞLI"

Süper Lig'de bu iki takım arasında her zaman güçlü ve büyük bir yarış olmuştur. Her ikisi de bu sezon iyi oyunculara ve güzel skorlara sahip. Bence Süper Lig şampiyonluğunu kimin kazanacağını görmek için son maça kadar bekleyeceğiz.

Aurelien Chedjou'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Bu aynı zamanda iyi toplar aldığı sürece istediği zaman gol atabilen Icardi'nin ve Premier Lig'de şampiyonluk tecrübesi bulunan Dzeko'nun performansına da bağlı. Şampiyonluk, birçok duruma bağlı olduğu için şu an net bir şey söyleyemem.

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