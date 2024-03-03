Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Orta sahada kontrollü oyunu tercih edecek sarı-kırmızılı takım, savunmada ise özellikle Semih Kılıçsoy'a dikkat edecek. Mertens hücuma çıkışlarda Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte İcardi'ye pozisyonlar hazırlamaya çalışacak. Okan Buruk, Kadıköy'de oyun olarak üstünlük kurduğu taktikle Dolmabahçe'de de sonucu almak istiyor.