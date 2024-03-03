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Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray kritik maçta Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak isterken Okan Buruk'un derbi planı belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un planı hazır! Beşiktaş'ı böyle devirecek

Süper Lig'in 28. haftasına lider giren Galatasaray, bugün Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki derbi, 19.00'da başlayacak. Kritik mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un planı hazır! Beşiktaş'ı böyle devirecek

Ligde geride kalan 27 maçlık bölümde 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 72 puan topladı. Beşiktaş ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan elde etti. Sarı-kırmızılılar, rakibine bu haftaya kadar 26 puan fark atmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un planı hazır! Beşiktaş'ı böyle devirecek

EVİNDE ŞANS TANIMADI

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Mauro İcardi'nin golleriyle 2-1 kazanan Galatasaray'ın son dönemde deplasmanda Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor. Sarı-kırmızılılar, 2016'da yenilenen stadındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile 7 kez karşılaşan Aslan, sadece 1 beraberlik aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un planı hazır! Beşiktaş'ı böyle devirecek

İlk derbi 2-2 biterken sonrasındaki 6 maçı kaybetti. Deplasmanda en son 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 kazanan Cimbom, 9 yıllık hasreti de sonlandırmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un planı hazır! Beşiktaş'ı böyle devirecek

DERBİ PLANI HAZIR!

Derbilerdeki performansıyla dikkat çeken Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 3 maçta ezeli rakibine gol izni vermemişti. Galatasaray'ın tecrübeli teknik adamı, Kadıköy'de başarılı olan taktiği Beşiktaş'a karşı da uygulama kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un planı hazır! Beşiktaş'ı böyle devirecek

Orta sahada kontrollü oyunu tercih edecek sarı-kırmızılı takım, savunmada ise özellikle Semih Kılıçsoy'a dikkat edecek. Mertens hücuma çıkışlarda Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte İcardi'ye pozisyonlar hazırlamaya çalışacak. Okan Buruk, Kadıköy'de oyun olarak üstünlük kurduğu taktikle Dolmabahçe'de de sonucu almak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un planı hazır! Beşiktaş'ı böyle devirecek

3 DERBİ 2 ZAFER

Tecrübeli teknik adam yönetiminde Cimbom, Beşiktaş derbilerinde 2 galibiyet ve 1 yenilgi gördü. İç sahada çıktığı 2 derbiyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Okan Buruk'un öğrencileri, Dolmabahçe'den ise 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un planı hazır! Beşiktaş'ı böyle devirecek

10 MAÇTA 7 GALİBİYET

Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekiple çıktığı derbilerde son derece başarılı bir grafik çizdi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile 10 müsabakaya çıktı. Buruk, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un planı hazır! Beşiktaş'ı böyle devirecek

15 MAÇTIR NAMAĞLUP

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e kaybeden Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon tek yenilgisini Hatayspor'dan aldı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Aslan bu müsabakanın ardından oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 8 karşılaşmayı kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un planı hazır! Beşiktaş'ı böyle devirecek

LİGİN EN İYİ SAVUNMASI

Geçen sezon en az gol yiyen takım olarak şampiyonluğa uzanan Galatasaray, bu yıl da savunma performansı ile dikkat çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 57 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 15 gol gördü. Nelsson, Abdülkerim ve Davinson Sanchez gibi başarılı stoperlere sahip olan Aslan, ligin en az gol yiyen takımı oldu. Ayrıca Fernando Muslera gibi bir tecrübeli bir eldivene sahip olan Galatasaray, yaptığı maçların 14'ünde kalesini gole kapattı. İstatistiklere bakıldığında savunma alanında ligin en başarılı takımı olmayı başardı.

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