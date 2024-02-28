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MHK'da flaş istifa! VAR sorumlusu görevi bıraktı

Son dakika spor haberi: TFF, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada; Özkalfa'nın yerine Cem Satman'ın getirildiği ifade edildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 10:25 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 10:35
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MHK'da flaş istifa! VAR sorumlusu görevi bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) VAR'dan sorumlu başkan vekili ve profesyonel müsabaka icra kurulu üyesi Tolga Özkalfa, görevinden istifa etti.

TFF'den yapılan açıklamada, görevinden istifa eden Tolga Özkalfa'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, "Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK üyeliği görevine Cem Satman getirilmiştir. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Daha önce Süper Lig ve FIFA yardımcı hakemliği yapan Cem Satman, TFF bünyesinde görev alan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in ekibinde de yer alıyor.

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