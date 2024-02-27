Haberler Süper Lig TFF VAR kayıtlarını açıkladı! İşte F.Bahçe ve G.Saray maçlarındaki konuşmalar

TFF VAR kayıtlarını açıkladı! İşte F.Bahçe ve G.Saray maçlarındaki konuşmalar

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmalarındaki penaltı pozisyonlarındaki diyaloglar merak ediliyordu. İşte bu pozisyonlarda hakemler arasında geçen o konuşmalar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 19:35 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 20:12
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TFF VAR kayıtlarını açıkladı! İşte F.Bahçe ve G.Saray maçlarındaki konuşmalar

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmalarındaki penaltı pozisyonlarındaki diyaloglar merak ediliyordu.

İşte bu pozisyonlarda hakemler arasında geçen o konuşmalar...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINDAKİ PENALTI POZİSYONU

Hakem: Temas anını gördüm.

VAR: Topun hareketine bak. Geniş açıdan seyretteceğim.

Arkada hücum oyuncusu var.

Hakem: Hücum oyuncusu Çağlar, tamam.

Hakem: Teması gördüm. Kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?

VAR: Hayır, direkt eline geliyor.

Hakem: Kararım penaltı, kart yok.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇINDAKİ PENALTI POZİSYONU

VAR: Önce yavaş sonra normal hızda oynatacağım.

Hakem: "Topa ilk kırmızılı oyuncu vuruyor."

VAR: Aynen. İlk kırmızılı oyuncu vuruyor.

Hakem: Tamam. Tekrar yakından oynatır mısın? Yavaş, emin olmam lazım.

Hakem: Kırmızılı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Tamam, teşekkür ederim. Kararım, penaltı."

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