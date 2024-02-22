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Trendyol Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. TFF'nin resmi sitesinden, 27. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte müsabaka programı ve haftanın maçlarında görev alacak hakemler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 12:02 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 12:09
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Trendyol Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 27'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

23 ŞUBAT CUMA:

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan

24 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

16.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Konyaspor - Hatayspor: Zorbay Küçük

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Cihan Aydın

25 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Sivasspor - Pendikspor: Burak Pakkan

16.00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Burak Şeker

19.00 İstanbulspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

26 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

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