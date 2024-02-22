Trendyol Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 27'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
23 ŞUBAT CUMA:
20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan
24 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman
16.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Konyaspor - Hatayspor: Zorbay Küçük
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Cihan Aydın
25 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Sivasspor - Pendikspor: Burak Pakkan
16.00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Burak Şeker
19.00 İstanbulspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
26 ŞUBAT PAZARTESİ:
20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen