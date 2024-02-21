Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Şampiyonluk yarışı için kıyasıya mücadele eden Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Devre arasında Derrick Köhn, Serge Aurier ve Carlos Vinícius'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemi için sürpriz bir isme kancayı taktı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Cimbom, Lazio'nun Brezilyalı yıldızı için harekete geçecek. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 11:02
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, uzun sürenin ardından liderliği eline aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibinin berabere kalmasını fırsat bilen sarı-kırmızılı ekip, 3 puanı alarak liderlik koltuğuna oturdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Cimbom, MKE Ankaragücü deplasmanında da hata yapmadı ve ligin bitimine 12 hafta kala zirvede yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Aslan,Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Park'ta Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Galatasaray galibiyet serisini zorlu mücadelede de sürdürmenin planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Sarı-kırmızılılar Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Okan Buruk'un öğrencileri yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Son 16 play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray, ilk mücadeleden 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Eşleşmenin rövanş mücadelesi Çekya'da oynanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Cimbom, ligde ve Avrupa'da zafere ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Bu bağlamda sarı-kırmızılı ekip devre arasında kadrosunu 3 isimle güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Sacha Boey ve Angelino ile yollarını ayıran Galatasaray, Derrick Köhn, Serge Aurier ve Carlos Vinícius'u kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Yönetim, kalan transferleri ise sezon sonunda tamamlamayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde yarım kalan işi gelecek yıl tamamlamak ve grup aşamasını geçmek için kadrosuna önemli isimleri takviye etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Şimdiden çalışmalara başlayan kurmaylar hücum hattına takviye yapacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Cimbom transferde rotayı İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı ismin Felipe Anderson olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Santos altyapısında yetişen yıldız futbolcu sırasıyla Lazio, West Ham United ve Porto'nun ardından Lazio'ya döndü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Temmuz 2021'den bu yana Çizme ekibinin formasını giyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Cimbom, tecrübeli futbolcuyla anlaşıp bonservissiz kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Anderson, teknik direktör Maurizio Sarri'nin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Lazio formasıyla ligde oynadığı 24 maçta 3 gol ve 6 asist üretti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Sambacı yıldız sağ kanadın dışında sol kanat ve forvette de oynayabiliyor.

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