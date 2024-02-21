TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek
Şampiyonluk yarışı için kıyasıya mücadele eden Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Devre arasında Derrick Köhn, Serge Aurier ve Carlos Vinícius'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemi için sürpriz bir isme kancayı taktı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Cimbom, Lazio'nun Brezilyalı yıldızı için harekete geçecek. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 11:02
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Aslan,Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Park'ta Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.
Galatasaray galibiyet serisini zorlu mücadelede de sürdürmenin planlarını yapıyor.
Sarı-kırmızılılar Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etmişti.
Okan Buruk'un öğrencileri yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam ediyor.
Son 16 play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray, ilk mücadeleden 3-2 galip ayrılan taraf oldu.
Eşleşmenin rövanş mücadelesi Çekya'da oynanacak.
Cimbom, ligde ve Avrupa'da zafere ulaşmak istiyor.
Bu bağlamda sarı-kırmızılı ekip devre arasında kadrosunu 3 isimle güçlendirdi.
Sacha Boey ve Angelino ile yollarını ayıran Galatasaray, Derrick Köhn, Serge Aurier ve Carlos Vinícius'u kadrosuna kattı.
Yönetim, kalan transferleri ise sezon sonunda tamamlamayı düşünüyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde yarım kalan işi gelecek yıl tamamlamak ve grup aşamasını geçmek için kadrosuna önemli isimleri takviye etmeyi planlıyor.
Şimdiden çalışmalara başlayan kurmaylar hücum hattına takviye yapacak.
Cimbom transferde rotayı İtalya'ya çevirdi.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı ismin Felipe Anderson olduğu ortaya çıktı.
Santos altyapısında yetişen yıldız futbolcu sırasıyla Lazio, West Ham United ve Porto'nun ardından Lazio'ya döndü.
Temmuz 2021'den bu yana Çizme ekibinin formasını giyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Cimbom, tecrübeli futbolcuyla anlaşıp bonservissiz kadrosuna katmak istiyor.
Anderson, teknik direktör Maurizio Sarri'nin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
30 yaşındaki futbolcu bu sezon Lazio formasıyla ligde oynadığı 24 maçta 3 gol ve 6 asist üretti.
Sambacı yıldız sağ kanadın dışında sol kanat ve forvette de oynayabiliyor.
Felipe Anderson'un bonservis değeri 10 milyon Euro olarak biliniyor.
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