TFF VAR kayıtlarını açıkladı! İşte o konuşmalar

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki karşılaşmaların VAR kayıtlarının açıklanacağını belirtmişti. Süper Lig'de 26'ncı hafta oynanan maçların ardından bu uygulama ilk kez kullanıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Youtube kanalından hakemlerin VAR monitörüne çağıldığı bütün pozisyonlar ses kayıtlarıyla birlikte açıklandı.

VAR konuşmalarının paylaşıldığı maçlar şu şekilde:

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

Hatayspor - Sivasspor

Alanyaspor - Adana Demirspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Pendikspor - Trabzonspor

Başakşehir - Kayserispor

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