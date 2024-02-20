Haberler Süper Lig TFF VAR kayıtlarını açıkladı! İşte o konuşmalar

TFF VAR kayıtlarını açıkladı! İşte o konuşmalar

Türkiye Futbol Federasyonu merakla beklenen Trendyol Süper Lig'deki 26. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. İşte o konuşmalar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 20:03 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 20:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! İşte o konuşmalar

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki karşılaşmaların VAR kayıtlarının açıklanacağını belirtmişti. Süper Lig'de 26'ncı hafta oynanan maçların ardından bu uygulama ilk kez kullanıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Youtube kanalından hakemlerin VAR monitörüne çağıldığı bütün pozisyonlar ses kayıtlarıyla birlikte açıklandı.

VAR konuşmalarının paylaşıldığı maçlar şu şekilde:

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

Hatayspor - Sivasspor

Alanyaspor - Adana Demirspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Pendikspor - Trabzonspor

Başakşehir - Kayserispor

İŞTE O KONUŞMALAR:

DİĞER
Son dakika haberi: Nicolo Zaniolo için bomba iddia! Yeni adresini duyurdular...
Bomba iddia: DEM Parti İBB adaylarının listesini YSK'ya geç teslim etti
R. Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü
Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bülent Uygun'dan taraftara sitem!
Bakambu'dan flaş G.Saray göndermesi!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Berat Kandili hangi gün, ayın kaçı?
EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı eş durumu atama, yer değiştirme kura sonuç ekranı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bülent Uygun'dan taraftara sitem! Bülent Uygun'dan taraftara sitem! 19:52
Bakambu'dan flaş G.Saray göndermesi! Bakambu'dan flaş G.Saray göndermesi! 19:11
Bandırmaspor'da flaş istifa! Bandırmaspor'da flaş istifa! 18:09
Bakan Bak'tan haltercilere tebrik! Bakan Bak'tan haltercilere tebrik! 17:12
G.Saray'dan Icardi paylaşımı! G.Saray'dan Icardi paylaşımı! 17:10
R. Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü R. Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü 17:06
Daha Eski
Bakan Bak Millileri ziyaret etti! Bakan Bak Millileri ziyaret etti! 16:53
Milli haltercilerimizden tam 24 madalya! Milli haltercilerimizden tam 24 madalya! 16:43
F.Bahçe'de Fred ve Osayi sevinci! F.Bahçe'de Fred ve Osayi sevinci! 16:27
Başakşehir'de Gaziantep maçı hazırlıkları! Başakşehir'de Gaziantep maçı hazırlıkları! 16:20
Fatih Terim ayrılıyor! İşte yeni takımı Fatih Terim ayrılıyor! İşte yeni takımı 16:17
Muslera damga vuruyor! 3. sırada yer aldı! Muslera damga vuruyor! 3. sırada yer aldı! 16:03