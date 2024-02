Mete Vardar'dan çağrı

Vardar, "Beşiktaş takımı her geçen gün daha iyi olacak. Yeni gelen isimler çok değerli oyuncular. Türk futbolcularımıza da katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Her geçen gün futbol kalitesi artacak" dedi. Vardar, maçta tepki çeken isimler için ise "Taraftarımızdan küçük bir ricam var. Beşiktaş formasını giyen oyuncularımıza tepki vermek yerine her zamanki gibi destek sağlamaları bizlerin arzusu. Beşiktaş taraftarı zekidir. Doğru zamanda doğru hareketi gösterir" diye konuştu.

"İKİ DEĞERLİ İSİM"

Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşme uzatma konusuyla ilgili de konuşan Asbaşkan Mete Vardar, "Futbol takımımız profesyonel bir şekilde yönetiliyor. Orada tartışılmayacak iki isim; Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba süreci yönetiyor. Cenk Tosun ve Salih Uçan için yeni sözleşme konusunda en doğru karar verilecektir" ifadelerini kullandı.