Süper Lig'in devleri 6 Şubat'ı unutmadı!

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen, on binlerce canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depreminin üzerinden tam bir yıl geçti.

Depremin yıl dönümünde Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, depremzedeleri ve hayatını kaybedenleri unutmadı.

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