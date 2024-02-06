Süper Lig'in devleri 6 Şubat'ı unutmadı!

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen, on binlerce canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depreminin üzerinden tam bir yıl geçti.
Depremin yıl dönümünde Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, depremzedeleri ve hayatını kaybedenleri unutmadı.
İŞTE TAKIMLARIN PAYLAŞIMLARI
Siyahın yanına, beyazı koyduk. #6Şubat2023 pic.twitter.com/dsZAEB4rJ5— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 6, 2024
Acı Felaketin 1. Yılı: "Unutmadık, Unutmayacağız" Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen acı depremin üzerinden bugün tam 1 yıl geçti. Kaybettiğimiz canlarımızın mekanları cennet olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Nasıl ki… pic.twitter.com/anVoDXc0QM— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 5, 2024
♾️ Adana Adıyaman Diyarbakır Elazığ Gaziantep Hatay Kahramanmaraş Kilis Malatya Osmaniye Şanlıurfa pic.twitter.com/RG7YL3AtWD— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 6, 2024
Unutmayacağız...#6Şubat2023 pic.twitter.com/WwyUH3oABT
— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 5, 2024