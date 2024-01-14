Haberler Süper Lig Yılport Samsunspor 2-0 EMS Yapı Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yılport Samsunspor 2-0 EMS Yapı Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçında Yılport Samsunspor ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geldi. Samsun'da oynanan mücadeleden ev sahibi Yılport Samsunspor 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 17:40 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 17:58
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Yılport Samsunspor 2-0 EMS Yapı Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Samsunspor oldu. Ev sahibi takımın galibiyet gollerini 4. dakikada Rick van Drongelen ve 36. dakikada Carlo Holse kaydetti.

Sivasspor'da Fode Koita maçın 60. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Samsunspor'dan ise Dimata 2. sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Samsunspor 21 puanla 16. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 25 puanla 11. sırada kaldı.

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