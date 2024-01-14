Bitexen Antalyaspor Trabzonspor maçı CANLI | (Antalyaspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım)

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Jehezkel, Veysel, Güray, Safuri, Erdoğan, Kałuziński, Sarić, Buksa, Larsson,

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Larsen kadroda yer almadı.