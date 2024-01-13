Haberler Süper Lig Yılmaz Bal Ankaragücü'nün yeni sportif direktörü oldu

Yılmaz Bal Ankaragücü'nün yeni sportif direktörü oldu

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün yeni sportif direktörü Yılmaz Bal oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 14:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yılmaz Bal Ankaragücü'nün yeni sportif direktörü oldu

MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Emre Yıldız ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı. Yıldız'dan boşalan sportif direktörlük görevine Yılmaz Bal getirildi. Yılmaz Bal'ın kısa süre içerisinde Başkent ekibindeki görevine başlaması bekleniyor. Bir dönem Çaykur Rizespor'da da sportif direktörlük görevi üstlenen Bal, son olarak 2021 yılında 1'inci Lig ekibi Manisa FK'da çalışmıştı. Yılmaz Bal, daha önce Ankaragücü'nde kaleci olarak forma giymiş ve kaleci antrenörü olarak da görev yapmıştı.

ANKARAGÜCÜ'NDE HEDEF ÜST SIRALARA TIRMANMAK

Geride kalan 19 maçta 21 puan toplayan ve 13'üncü sırada yer alan MKE Ankaragücü, düşme potasının 3 puan üzerinde bulunuyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başkent ekibi, toplayacağı puanlar ile üst sıralara çıkmak istiyor.

DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham'ın Ndombele planı ortaya çıktı! 45 milyon Euro'ya...
Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul'da kritik güvenlik zirvesi
F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti!
G.Saray teklifini yaptı! Transferde zorlu rakipler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - F. Karagümrük maçı ne zaman?
Yıldız isimde sıcak gelişme! Açıklama geldi
SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ - Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek? (13 Ocak 2024)
AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN 2024? | ATA AÖF 1. dönem bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?
ESENYURT SU KESİNTİSİ - Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (13 Ocak 2024)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea Fofana'yı Burnley'ye kiraladı! Chelsea Fofana'yı Burnley'ye kiraladı! 14:48
Bursaspor’da olağanüstü kongre ertelendi! Bursaspor’da olağanüstü kongre ertelendi! 14:46
Süper Kupa’da El Clasico heyecanı! Süper Kupa’da El Clasico heyecanı! 14:44
Yıldız isimde sıcak gelişme! Açıklama geldi Yıldız isimde sıcak gelişme! Açıklama geldi 14:27
Beşiktaş - Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı Beşiktaş - Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı 13:55
Thiam Kayserispor’a veda etti Thiam Kayserispor’a veda etti 13:43
Daha Eski
Murat Sancak'tan ayrılık açıklaması! Murat Sancak'tan ayrılık açıklaması! 13:24
Milan - Roma maçı ne zaman? Milan - Roma maçı ne zaman? 13:23
Fiorentina - Udinese maçı ne zaman? Fiorentina - Udinese maçı ne zaman? 13:20
Cagliari - Bologna maçı ne zaman? Cagliari - Bologna maçı ne zaman? 13:17
Lazio - Lecce maçı ne zaman? Lazio - Lecce maçı ne zaman? 13:14
Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! 13:13