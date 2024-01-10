Haberler Süper Lig Vavacars Fatih Karagümrük 4-1 Mondihome Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Vavacars Fatih Karagümrük 4-1 Mondihome Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Vavacars Fatih Karagümrük konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 4-1 mağlup 4 maç aradan sonra galip geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 18:54 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 19:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vavacars Fatih Karagümrük 4-1 Mondihome Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

F. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri Marcus Rohden (3) ve Kevin Lasagna kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Aylton Boa Morte'den geldi.

Bu sonucun ardından 4 maç sonra kazanan Karagümrük 20 puana yükseldi. Üst üste 4. maçını da kaybeden Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

Ligin 20. haftasında Karagümrük deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Kayserispor ise Galatasaray deplasmanında sahne alacak.

VİNCENZO MONTELLA DA TRİBÜNDE

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro da protokol tribününden VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor karşılaşmasını takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Kayserispor savunmada eksikken Eysseric'in pasında topla buluşan Can Keleş, ceza sahası çizgisi sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

23. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Eysseric'in uzun pasında topla buluşan Rohden, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

26. dakikada Karimi'nin attığı pas sonrası ceza yayında topu kontrol eden Bahoken, şut çekti ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından auta çıktı.

38. dakikada Levent Mercan'ın pasıyla topla buluşan Rohden, ceza sahası içine driplingle girip sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, direğe de çarparak, filelerle buluştu: 2-0.

41. dakikada Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasından topa kafa vuran Rohden, kendisinin ve takımının 3. golünün kaydetti: 3-0.

45+2. dakikada Kayserispor golü buldu. Bahoken'in şutu sonrası kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı sektirdi. Dönen topu tamamlayan Bao Morte, aradaki farkı 2'ye indirdi: 3-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 3-1 önde kapattı.

52. dakikada Fatih Karagümrük, farkı yeniden 3'e çıkardı. Kayserispor savunmasını eksik yakalayan Fatih Karagümrük'te Eysseric, sol tarafta koşu yapan Lasagna'yı pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.

73. dakikada Boa Marte, Ramazan Civelek ile verkaç yaparak ceza sahasının içine girdi. Portekizli oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Emre Bilgin topu çeldi.

79. dakikada Serdar Dursun'un pası sonrası ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eysseric, şutunu çekti ancak kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı kurtardı.

90. dakikada ceza sahasına driplingle giren Can Keleş, pasını ceza sahası üzerinde bulunan Samed Onur'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Bilal Bayazıt, iki hamlede topu kontrol etti.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş bu transferle Süper Lig’i sallayacak! Vincent Aboubakar’ın yerine eski Fenerbahçeli geliyor…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Valiler Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu: İslam ve Türk düşmanlarına karşıyız
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İlk 11'den çıkarıldı
İsmail Kartal'dan Bonucci sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon!
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İlk 11'den çıkarıldı
SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
Yarın KANDİL mi? | 11 Ocak 2024 ne kandili? - DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Peygamber Efendimizin REGAİP KANDİLİ DUASI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İlk 11'den çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İlk 11'den çıkarıldı 20:01
Fenerbahçe - Tümosan Konyaspor maçı CANLI Fenerbahçe - Tümosan Konyaspor maçı CANLI 19:57
A. Demirspor - İstanbulspor | CANLI A. Demirspor - İstanbulspor | CANLI 19:42
Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor 19:17
İsmail Kartal'dan Bonucci sözleri! İsmail Kartal'dan Bonucci sözleri! 19:10
Hatayspor ile Gaziantep FK beraberliğe razı! Hatayspor ile Gaziantep FK beraberliğe razı! 18:54
Daha Eski
F. Karagümrük 4 maç aradan sonra kazandı! F. Karagümrük 4 maç aradan sonra kazandı! 18:51
F.Bahçe'nin Konyaspor maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Konyaspor maçı 11'i belli oldu! 18:28
G.Saray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 18:28
Santos ile Svensson Beşiktaş'ta antrenmana çıktı! Santos ile Svensson Beşiktaş'ta antrenmana çıktı! 18:05
Leonardo Bonucci İstanbul'a geldi! Leonardo Bonucci İstanbul'a geldi! 18:04
Bodrum FK Ahmet Aslan'ı kadrosuna kattı! Bodrum FK Ahmet Aslan'ı kadrosuna kattı! 17:49