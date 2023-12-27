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Krallardan süper düello! İkisi de hırs küpü

Türkiye nefesini tuttu, cuma günü Riyad’da oynanacak Süper Kupa maçını bekliyor. İki takımın süper golcüleri Mauro İcardi ve Edin Dzeko dev maç öncesi adeta hırs küpü. G.Saray ile F.Bahçe arasındaki nefesleri kesecek müthiş derbi ATV'den yayınlanacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Krallardan süper düello! İkisi de hırs küpü

G. SARAY YEMİN ETTİ

Galatasaraylı futbolcular aralarında yaptıkları toplantıda Fenerbahçe'yi yeneceklerine dair söz verdi. Teknik direktör Okan Buruk da "Ligdeki derbide penaltımız verilmedi ama bu kez onları yeneceğiz. Size güveniyorum" diye konuştu.

BURUK'TAN AYNI KADRO

Okan Buruk, Kadıköy'deki maçta sahaya sürdüğü ilk 11'i bozmayacak.

YAPAY ZEKA 'CİMBOM' DEDİ

Google'ın yapay zeka programı Bard'a göre, maçın normal süresi ve uzatmalar 2-2 bitecek. Seri penaltı atışlarını ise G.Saray kazanacak.

F.BAHÇE KENETLENDİ

Süper Kupa'yı kazanmaya kararlı olan sarı-lacivertli takım tek yürek oldu. Dev maçta alışılmış agresif futboluyla sonuca gitmeyi planlayan İsmail Kartal, oyuncularına "Sahada daha çok savaşacağız ve kupayı alıp geleceğiz" dedi.

YÖNETİMDEN DEV PRİM

Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa için 150'şer bin lira galibiyet primi belirledi.

FRED TAKIMA DÖNÜYOR

Cezalı olduğu için pazar günkü derbide oynamayan Fred bu kez sahada olacak. İrfan Can Kahveci de asıl mevkisi olan sol kanada geçecek.

DÜNYA'NIN GÖZÜ BU MAÇTA OLACAK

Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak Süper Kupa maçı birçok ülkeden televizyonlar canlı yayınlayacak.

MONTELLA VE MANCINI DE İZLEYECEK

Milli Takımımızın hocası Vincenzo Montella ile Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini de dev maçı statta izleyecek.

TÜRKİYE ATV VE A SPOR EKRANLARINA KİLİTLENECEK

A Spor Cuma günü saat 12.00'den itibaren Riyad'dan canlı bağlantılar yapacak. Saat 15.00'ten itibaren kesintisiz yayın olacak. ATV saat 19.45'te stattan naklen yayınlara başlayacak ve saat 00.30'a kadar devam edecek. Süper Kupa maçının tekrarı saat 02.00'de A Spor'dan yayınlanacak.

TÜRK BAYRAKLI VE ATATÜRK POSTERLİ SERAMONİ

Maç öncesi 100 kişilik ekip sahada müthiş bir görsel şov sunacak. Türk bayrağı, Milli Takımımızın hocası Vincenzo Atatürk posteri ve kulüp armalarının yer aldığı ses ve ışık gösterileri yapılacak.

100. YIL ÖZEL TÖRENİ

Karşılaşma öncesi Cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100. Yılına özel görkemli bir tören düzenlenecek.

32 KAMERAYLA ÇEKİLECEK

Yılın maçını yayınlayacak olan ATV tam 32 kamerayla karşılaşmayı ekranlara taşıyacak. Ayrıca maç önü ve sonunda 6 kamera daha destek verecek.

95 KİŞİLİK YAYIN EKİBİ

Derbide Türk ve yabancılardan oluşan 95 kişilik yayın ekibi görev alacak. Teknik ekipte İspanyol, Portekizli, İskoç ve Suudi görevliler de olacak.

İLK KEZ SPIDERCAM KULLANILACAK

Derbide tüm sahayı yukarıdan görebilen Spidercam ilk kez kullanılacak.

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