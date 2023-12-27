TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için gemileri yaktı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın formasını terleten o yıldız için Fransız temsilcisi Lyon ile transfer rekabetine girdi. İşte detaylar...
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Piyasa değeri 22 milyon Euro olan oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'nin önemli bir rakibinin olduğu da ortaya çıktı.
Fransız ekibi Lyon da Benrahma'yı kiralamak istiyor.
Hem Fenerbahçe hem de Lyon'un Cezayirli sol kanadı kiralamak girişimlerine başladığı da gelen haberler arasında.
28 yaşında ve 1.72 boyunda olan Said Benrahma sağ ayaklı olmasına karşın sol kanatta oynuyor.
25 kez Cezayir Milli Takım formasını terleten Said Benrahma, bu sezon West Ham United formasıyla 19 resmi maçta 2 asist yaptı.
Toplam 1023 dakika sahada kaldı. 2026 yılının haziran ayına kadar kulübü ile sözleşmesi olan Said Benrahma, Ocak 2021'de Brentford'dan West Ham 23.1 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.
Said Benrahma, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.
PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO
28 kez Cezayir Milli Takım forması giyen Said Benrahma'nın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro civarında.
28 yaşındaki oyuncu futbola Fransa'nın Colomiers takımında başladı. Ardından bir başka Fransız ekibi Nice'in yolunu tuttu. Nice sonrasında ise sırasıyla; Angers, Ajaccio, LB Chateauroux, Brentford takımlarında forma terletti.
Şimdilerde ise Premier Lig ekiplerinden West Ham United için ter döküyor.
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