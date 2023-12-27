Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için gemileri yaktı!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için gemileri yaktı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın formasını terleten o yıldız için Fransız temsilcisi Lyon ile transfer rekabetine girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için gemileri yaktı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için gemileri yaktı!

Kanarya'nın son olarak gündemine çok sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için gemileri yaktı!

Takvim'de yer alan habere göre Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Premier Lig'de West Ham United forması giyen Cezayirli sol kanat oyuncusu Said Benrahma'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için gemileri yaktı!

Piyasa değeri 22 milyon Euro olan oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'nin önemli bir rakibinin olduğu da ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için gemileri yaktı!

Fransız ekibi Lyon da Benrahma'yı kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için gemileri yaktı!

Hem Fenerbahçe hem de Lyon'un Cezayirli sol kanadı kiralamak girişimlerine başladığı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için gemileri yaktı!

28 yaşında ve 1.72 boyunda olan Said Benrahma sağ ayaklı olmasına karşın sol kanatta oynuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için gemileri yaktı!

25 kez Cezayir Milli Takım formasını terleten Said Benrahma, bu sezon West Ham United formasıyla 19 resmi maçta 2 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için gemileri yaktı!

Toplam 1023 dakika sahada kaldı. 2026 yılının haziran ayına kadar kulübü ile sözleşmesi olan Said Benrahma, Ocak 2021'de Brentford'dan West Ham 23.1 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için gemileri yaktı!

Said Benrahma, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için gemileri yaktı!

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

28 kez Cezayir Milli Takım forması giyen Said Benrahma'nın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro civarında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için gemileri yaktı!

28 yaşındaki oyuncu futbola Fransa'nın Colomiers takımında başladı. Ardından bir başka Fransız ekibi Nice'in yolunu tuttu. Nice sonrasında ise sırasıyla; Angers, Ajaccio, LB Chateauroux, Brentford takımlarında forma terletti.

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