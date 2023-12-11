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Konyaspor-Sivas

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Konyaspor-Sivas

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak. İki takım Konya'da 14 defa karşı karşıya geldi. Konyaspor 6 kez rakibini mağlup ederken, 3 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı

SİVASSPOR ÖNDE

Konyaspor ile Sivasspor, Süper Lig tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 27 mücadelede Konyaspor 8 kez sahadan galip ayrılırken, Sivasspor ise 10 defa rakibini mağlup etti. 9 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda her iki takım da 28 kez gol sevinci yaşadı. İki takım da bugün bu serilerde öne geçmek için mücadele edecek.

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