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RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trenyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 15:58
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RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trenyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen RAMS Başakşehir galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

Volkan Demirel yönetimindeki Atakaş Hatayspor deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor.

RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Mehdi, Berkay, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek

Hatayspor: Erce, Cengiz, Kilama, Ghoulam, Kerim, Matondo, Bashiru, Ömer, Strandberg, Rivas, Dadashov

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Hatayspor maçı 10 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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