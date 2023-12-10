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GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı saat kaçta? GFK TS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maç fubolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Arda Kardeşler, Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşmasında düdük çalacak. Trabzonspor'da Orsic ve Pepe maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 17:21
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GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı saat kaçta? GFK TS maçı hangi kanalda?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Gaziantep FK ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 10 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Gaziantep FK ile zorlu bir maça çıkacak olan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe maçta süre alamayacak. Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor. Kayserispor karşılaşmasında forma giyinemeyen Mendy, Gaziantep FK deplasmanında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

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GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Arda, Nkoulou, Djilobodji,, Morais, Mustafa, Jevtovic, Furkan, Maxim, Gradel, Draguş

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu

ASpor CANLI YAYIN

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