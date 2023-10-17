Haberler Süper Lig EMS Yapı Sivasspor teknik direktörü Servet Çetin açıklamalarda bulundu

EMS Yapı Sivasspor teknik direktörü Servet Çetin açıklamalarda bulundu

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden olan EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Sevet Çetin gazetecilere açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 14:06 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 14:10
EMS Yapı Sivasspor teknik direktörü Servet Çetin açıklamalarda bulundu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, bu sezon iç sahadaki ilk galibiyeti ligde oynayacakları Kasımpaşa karşısında almayı hedeflediklerini söyledi.

Çetin, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere, ligde geride kalan haftalarda talihsiz maçlar oynadıklarını aktardı.

Özellikle iç sahada kazanabilecekleri maçlarda puan kayıpları yaşadıklarını belirten Çetin, "Birkaç puanımız daha olsaydı çok farklı yerlerde olabilirdik. Bazen sahada her şeyi tam olarak yapıyorsunuz ama istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Bazen de eksik yapıyorsunuz, sonucu alıyorsunuz. Futbolda böyle şeyler oluyor." dedi.

Çetin, geçen maçlardaki puan kayıplarını telafi etmeye çalışacaklarını dile getirerek, "Kazanıp üstüne koyup lig arasına kadar iyi bir puan toplama hedefimiz var. İnşallah onu da başaracak kalitede oyuncu kalitemiz var. Oyuncu arkadaşlarımızın istekleri bunu alacak seviyede. Doğru yapmaya devam ederek sonuç alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Takımdaki sakat futbolcuların durumu hakkında da bilgi veren Çetin, Abdulkadir Parmak'ın sakatlığının düzeldiğini ve maç eksiğini kapatmak için çalıştığını ifade etti.

Gerson Rodrigues'in de Kasımpaşa maçına hazır olduğunu aktaran Çetin, "Koita ve Barrow'un ufak problemleri var, antrenmana çıkmadılar ve 1-2 gün çıkamayacak gibiler. Maça yetişirler mi, tam olarak bilmiyoruz. Sezon başından beri tam olamadık, inşallah o arkadaşları da katarsak tam kadro çalışıp alternatifli bir kadro oluşturabilirsek çok daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Maalesef hiçbir maç kolay değil"

Çetin, ligde bu hafta oynayacakları Kasımpaşa maçının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İç sahada henüz kazanamadık, oyuncularımla da konuşuyorum, bu bizde bir stres yaratmamalı. İçeride iyi oynadığımız, berabere kaldığımız ve kaybettiğimiz maçlar var. Oynadığımız bütün maçlarda bizi ezen ve gömen bir takım olmadı. Kaybettiğimiz maçlar var, maalesef bazen futbol şansı yanınızda olmuyor. Bazen çok gol kaçırıyorsunuz, atamıyorsunuz, bazen rakip bir kere geliyor ve atıyor. Öyle şeyler yaşadık ama genel anlamda memnunuz. Çok daha iyi olacağımızı ve seviyemizin yukarı çıkacağını düşünüyorum. Analizimizi iyi yaptık, inşallah eksilerimizi ve artılarımızı dikte edeceğiz. Kazanmamız gereken bir maç ama sahada çıkıp oynamazsanız, performans sergilemezseniz maalesef hiçbir maç kolay değil. Oyuncu arkadaşlarımız bunun bilincindeler. Galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sonuçta hem güven hem de moral ve motivasyon anlamında içeride de bir galibiyete ihtiyacımız var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz."

Çetin, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmaya hak kazanmasının da mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.

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