Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.
7. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Bu maçı haberimizden takip edebilirsiniz.
F. KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Güven, Levent, Serdar, Ceccherini, Shukurov
Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Gomis, Ngoy
F. KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
VavaCars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı 1 Ekim Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.