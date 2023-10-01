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Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. VavaCars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 13:25 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 13:40
Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.

7. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Bu maçı haberimizden takip edebilirsiniz.

F. KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Güven, Levent, Serdar, Ceccherini, Shukurov

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Gomis, Ngoy

F. KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

VavaCars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı 1 Ekim Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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