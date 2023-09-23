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Pendikspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Pendikspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, Ümraniye Şehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çaldığı bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 17:20
Pendikspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

6. hafta mücadelesinde Pendikspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapıyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

PENDİKSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Pendikspor: Erdem, Serkan Asan, Welinton, Berkay, Sequeira, Midtsjö, Lusamba, Vukovic, Çekiçi, Romero, Thuram

F. Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Sturaro, Shukurov, Ryan Mendes, Kerem Atakan, Lasagna, Güven Yalçın

PENDİKSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçı 23 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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