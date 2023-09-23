Pendikspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
6. hafta mücadelesinde Pendikspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapıyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
PENDİKSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Pendikspor: Erdem, Serkan Asan, Welinton, Berkay, Sequeira, Midtsjö, Lusamba, Vukovic, Çekiçi, Romero, Thuram
F. Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Sturaro, Shukurov, Ryan Mendes, Kerem Atakan, Lasagna, Güven Yalçın
PENDİKSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Pendikspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçı 23 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.