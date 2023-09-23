Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı CANLI

Çaykur Rizespor - Sivasspor maçını canlı olarak takip etmek için tıklayın

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Çaykur Rizespor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR- SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı 23 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Muhammet, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Olawoyin, Sauer, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Barrow, Manaj