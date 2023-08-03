Lobjanidze ABD’de

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Atlanta United, Atakaş Hatayspor'dan Saba Lobjanidze'yi transfer etti. Atlanta United Kulübü, 28 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu ile 2026 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kariyerine Dinamo Tiflis'te başlayan Lobjanidze, Türkiye'de Hatayspor'un yanı sıra Ankaragücü ve Fatih Karagümrük formaları da giydi.
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Atlanta United, Atakaş Hatayspor'dan Saba Lobjanidze'yi transfer etti. Atlanta United Kulübü, 28 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu ile 2026 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kariyerine Dinamo Tiflis'te başlayan Lobjanidze, Türkiye'de Hatayspor'un yanı sıra Ankaragücü ve Fatih Karagümrük formaları da giydi.