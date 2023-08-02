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Kodro atağı

Galatasaray’ın Rumen yıldızını alan Anadolu Kartalı, Macar ekibi MOL Fehervar’dan Kenan Kodro için de tüm şartlarını zorluyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Kodro atağı

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Konyaspor, transferde bombaları patlatıyor. Galatasaray'ın Rumen orta sahası Alexandru Cicaldau'yu kiralayan Anadolu Kartalı, şimdi de forvet hattını takviye etmek için kolları sıvadı. Yeşil-beyazlılar, Macaristan ekibi MOL Fehervar'da forma giyen Kenan Kodro'nun peşinde. Yeşilbeyazlı kurmaylar, 2021'de İspanyol ekibi Athletic Bilbao'dan MOL Fehervar'a gelen 29 yaşındaki yıldız golcü konusunda pazarlıkları kıran kırana sürdüyor.

KONTRATININ SON YILINA GİRDİ

Sözleşmesinin son yılına giren, çift taraflı opsiyonu bulunan Boşnak forvetin, 600 bin euro çıkış maddesi var. Konya ekibi, bu rakamı pazarlıklarla düşürmeye çalışıyor. Tüm şartlarını zorlayan Konyaspor yönetimi, Kodro'dan kısa bir süre içerisinde yanıt bekliyor. Fehervar forması ile geçen sezon 40 maça çıkan tecrübeli santrfor 17 gole imza atarken, 2 de asist yaptı. 13 kez Bosna-Hersek Milli Takımı'nda ter döken Kodro, 2 de gol attı.

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