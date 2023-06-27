Onur Arı Hatayspor'da

Hatayspor, Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı kadrosuna kattı. Eskişehirspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulübün altyapısından yetişen ve 3 yıldır A takımı forması giyen Onur Arı, Hatayspor'a transfer oldu. Forvet Onur'a kulübün efsane futbolcularının bulunduğu plaketi vererek başarılar dileyen Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, "Kendisine kariyerinde başarılar diliyoruz" diye konuştu.
Hatayspor, Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı kadrosuna kattı. Eskişehirspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulübün altyapısından yetişen ve 3 yıldır A takımı forması giyen Onur Arı, Hatayspor'a transfer oldu. Forvet Onur'a kulübün efsane futbolcularının bulunduğu plaketi vererek başarılar dileyen Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, "Kendisine kariyerinde başarılar diliyoruz" diye konuştu.