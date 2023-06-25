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Yeni hedef Taylan

Transferi hareketli geçiren Samsunspor kaleye Okan Kocuk, savunmaya ise Satka takviyesini yapmıştı. Kırmızı-beyazlılar, bu kez Taylan Antalyalı'yı gündemine aldı. Geçen sezonu A.Gücü'nde kiralık geçiren ve bonservisi G.Saray'dan olan 28 yaşındaki orta saha ile görüşmeler başladı. Temasları doğrulayan Yüksel Yıldırım, transferi bitirmek istediklerini ifade etti. Taylan'ın Galatasaray'la 2026 yılına kadar kontratı var.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
Yeni hedef Taylan
Transferi hareketli geçiren Samsunspor kaleye Okan Kocuk, savunmaya ise Satka takviyesini yapmıştı. Kırmızı-beyazlılar, bu kez Taylan Antalyalı'yı gündemine aldı. Geçen sezonu A.Gücü'nde kiralık geçiren ve bonservisi G.Saray'dan olan 28 yaşındaki orta saha ile görüşmeler başladı. Temasları doğrulayan Yüksel Yıldırım, transferi bitirmek istediklerini ifade etti. Taylan'ın Galatasaray'la 2026 yılına kadar kontratı var.
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