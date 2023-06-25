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Pendik atakta

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Welinton'la anlaşmaya vardı. Daha önce Tzavellas'la el sıkışan Pendikspor, Alanyaspor'dan eski takım arkadaşı Welinton'la tandemi tamamlamış oldu. 34 yaşındaki savunmacı geçen sezon 15 karşılaşmada forma giymişti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
Pendik atakta
Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Welinton'la anlaşmaya vardı. Daha önce Tzavellas'la el sıkışan Pendikspor, Alanyaspor'dan eski takım arkadaşı Welinton'la tandemi tamamlamış oldu. 34 yaşındaki savunmacı geçen sezon 15 karşılaşmada forma giymişti.
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