Sivasspor 1-2 Kasımpaşa MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda etkili bir performans sergileyen konuk takım Kasımpaşa aradığı golü 66. dakikada buldu. Mortadha Ben Ouannes, Kasımpaşa'yı öne geçiren isim oldu.

Kasımpaşa, 84. dakikada Mamadou Fall ile farkı 2'ye çıkardı.

90+7. dakikada Sivasspor farkı bire indirdi. Emre Gökay'ın attığı gol maçın skorunu tayin etti. Konuk takım mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Kasımpaşa'da Günay Güvenç, 90+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 37'ye çıkartarak maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi.

37 puanda kalan Sivasspor ise 11. sırada yer aldı.