Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle derbi! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle derbi! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbi müsabakasında Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Osayi Samuel, İrfan Can Kahveci, Lincoln ve Altay Bayındır, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Zirve yarışı için oldukça kritik bir öneme sahip olan müsabaka öncesinde heyecan dorukta. Derbi maçı canlı izlemek isteyen, detayları araştıran futbolseverler arama motorlarında muhtemel 11'leri, maçın yayın saatini ve kanalını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 00:30 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 00:40
Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle derbi! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Anastasios Bakasetas da cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

FIRTINA DEPLASMANDA KAZANAMIYOR!

Trabzonspor, bu sezon ligde 15 deplasman maçında 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 14 puanın 3'ünü hükmen olarak elde ederken dış sahada maç başına 0.93 gibi düşük puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

LİGDE 100. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 99 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 39 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 26 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere tamamlandı. Fenerbahçe'nin ligdeki 129 golüne, bordo-mavililer 102 golle karşılık verdi.

KADIKÖY'DE TRABZONSPOR'A KAYBETMİYOR

Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'a karşı son olarak 1997-1998 sezonunda 3-1'lik skorla kaybeden Fenerbahçe, o tarihten bugüne rakibine ligde büyük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, bordo-mavililere karşı 25 lig maçında kaybetmedi. Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig maçında 13 kez galip gelirken, 12 defa berabere kaldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Zorlu müsabakada Fenerbahçe, 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 5 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Samet Akaydin, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri halinde Antalyaspor maçında cezalı duruma düşerek forma giyemeyecek.

DÜDÜK ABDULKADİR BİTİGEN'DE

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar, Süleyman Özay yapacak. Dördüncü hakem olarak da Murat Erdoğan görev yapacak.

FENERBAHÇE LİGDE 25 MAÇTIR SAHASINDA YENİLMİYOR

Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig maçında 13 kez galip geldi, 12 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

Sarı-lacivertli takımın ev sahibi unvanıyla bordo-mavililere mağlup olmadığı son 25 lig müsabakasının sonuçları şöyle:

1998-99: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

1999-00: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2000-01: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-2

2001-02: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-0

2002-03: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2003-04: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2004-05: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2005-06: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2006-07: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2008-09: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2009-10: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2010-11: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0 (Lig Aşaması)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2013-14: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2014-15: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2015-16: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2016-17: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2017-18: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2018-19: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2019-20: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2020-21: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2021-22: Fenerbahçe: Trabzonspor: 1-1

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