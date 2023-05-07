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Ümraniyespor 'Umut' dağıttı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, evinde Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. İstanbul ekibinin gollerini Umut Nayir (3) ve Kayode kaydetti. Maçı 10 kişi tamamlayan Sivasspor'un tek sayısı Max Gradel'den geldi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 15:32
Ümraniyespor 'Umut' dağıttı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında HangiKredi Ümraniyespor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi İstanbul ekibi 4-1 kazandı.

Ümraniye'ye galibiyeti getiren golleri 7, 24 (p) ve 77. dakikalarda Umut Nayir ile 90+2. dakikada Kayode kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 35'te Max Gradel'den geldi. Ayrıca konuk takımda 45+5. dakikada Mustapha Yatabare, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor 26 puana yükseldi ve 6 maçlık galibiyet hasreti sona sona erdi. Sivasspor ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Ümraniyespor deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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