Ümraniyespor 'Umut' dağıttı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında HangiKredi Ümraniyespor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi İstanbul ekibi 4-1 kazandı.

Ümraniye'ye galibiyeti getiren golleri 7, 24 (p) ve 77. dakikalarda Umut Nayir ile 90+2. dakikada Kayode kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 35'te Max Gradel'den geldi. Ayrıca konuk takımda 45+5. dakikada Mustapha Yatabare, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor 26 puana yükseldi ve 6 maçlık galibiyet hasreti sona sona erdi. Sivasspor ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Ümraniyespor deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.