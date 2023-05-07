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Başakşehir Galatasaray'a konuk olacak!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 09:59
Başakşehir Galatasaray'a konuk olacak!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek avantaj elde eden Başakşehir, ligde de haftaya 5. sırada giriyor. Galatasaray ise ligdeki son maçında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdürüyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezaları sona eren Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyebilecek. Sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak.

ALTI OYUNCU KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 6 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri durumunda 34. haftada oynanacak HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında görev yapamayacak.

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