Şehir’de 4 isim yok

Başakşehir de bugünkü rakibi Giresunspor gibi eksiklerden yana dertli. Turuncu- lacivertlilerin, Fenerbahçe ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba ve Ömer Ali Şahiner, Giresun deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak. Sarı kart cezalısı Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir ile sakatlığı bulunan Eden Karzev de forma giyemeyecek.
Başakşehir de bugünkü rakibi Giresunspor gibi eksiklerden yana dertli. Turuncu- lacivertlilerin, Fenerbahçe ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba ve Ömer Ali Şahiner, Giresun deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak. Sarı kart cezalısı Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir ile sakatlığı bulunan Eden Karzev de forma giyemeyecek.