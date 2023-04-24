Haberler Süper Lig Şehir’de 4 isim yok

Şehir’de 4 isim yok

Başakşehir de bugünkü rakibi Giresunspor gibi eksiklerden yana dertli. Turuncu- lacivertlilerin, Fenerbahçe ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba ve Ömer Ali Şahiner, Giresun deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak. Sarı kart cezalısı Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir ile sakatlığı bulunan Eden Karzev de forma giyemeyecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Şehir’de 4 isim yok
Başakşehir de bugünkü rakibi Giresunspor gibi eksiklerden yana dertli. Turuncu- lacivertlilerin, Fenerbahçe ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba ve Ömer Ali Şahiner, Giresun deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak. Sarı kart cezalısı Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir ile sakatlığı bulunan Eden Karzev de forma giyemeyecek.
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