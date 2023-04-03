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İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile Fatih Karagümrük Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 21:20 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 21:30
İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesi devam ediyor.

İki İstanbul temsilcisi İstanbulspor ve Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.

Bu heyecanlı mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Lokilo, Ba, Muammer, Ethemi, Loshaj, Emir

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Rodrigues, Drešević, Levent, Ozdoev, Ricci, Bertolacci, Burak, Borini, Diagne

İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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