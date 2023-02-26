Gün birlik olma günü

Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp başkanları Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 'Omuz Omuza' vererek depremzedeler için yapılacak yardım kampanyasına dikkat çekti. Burada bir konuşma yapan Başkan Büyükekşi, 'Omuz omuza' dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının 1 Mart'ta başlayıp, 15 Haziran'a kadar devam edeceğini belirterek, "Futbol ailesi olarak; acısı acımız olan deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürmeyi, daha önce başlattığımız yardım ve dayanışma hareketini bir üst noktaya taşımayı istiyoruz. Bu kampanya ile futbolun birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstererek, futbol ailesi olarak bölge halkımıza desteğimizi güçlü şekilde hissettirmek adına omuz omuza vereceğiz" diye konuştu.

BAŞKANLAR DESTEK VERDİ

Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, A. Demir Başkanı Murat Sancak, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral da Kadıköy'deydi.

MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

Kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Ahmet Nur Çebi, " Şu anda en büyük aciliyet gerektiren konu barınma konusu... Bu kampanya ile devletimizin, milletimizin yanında olacağız" ifadesini kullandı.

YILDIZLARI DA BEKLİYORUZ

Yardım organizasyonu Çarşamba günü 20.00'de başlayacak. Spor kanallarından naklen yayınlanacak. Büyükekşi, "Uluslararası federasyonları ve yıldızları da kampanyamıza destek vermeye bekliyoruz" dedi.

YARALARI SARACAĞIZ

Kulüplerin Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları olduğuna dikkat çeken Ahmet Ağaoğlu, "Bugün birlik ve beraberlik içinde hareket etme günü. Dolayısıyla devletimizin başlattığı, milletimizle birlikte bu felaketin yaralarını sarmak için el birliğiyle sarma zorunluluğumuz var" dedi.

DAYANIŞMA RUHUNU CANLI TUTMALIYIZ

Kampanyayla ilgili depremden etkilenen binlerce ailenin barınma sorununu gidermek için çalışmalar yapılacağını belirten Ali Koç, "Deprem bölgesinde yaraları sarmak çok ama çok uzun sürecek. Depremle ilgili dayanışma ruhunu canlı tutmak için bizlere sorumluluk düşüyor. Bir ailenin bile barınma sorununu çözsek ben bunu çok kutsal bir görev olarak görüyorum. İnşallah binlerce ailenin barınma sorununu çözmeye fayda sağlayacağız" diye konuştu.