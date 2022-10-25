TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den VAR sözleri! "Son derece verimli"

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili ve VAR Sorumlusu Murat Ilgaz, MHK Üyesi Ahmet İbanoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, 1'inci Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Özkaya, Süper Lig ve 1'inci Lig kulüp başkanları, yöneticileri, idari temsilcileri, teknik direktörleri ve takım kaptanları katıldı.



"ELİMİZDE ETKİN KULLANILDIĞINDA SON DERECE VERİMLİ BİR VAR TEKNOLOJİSİ VAR"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi toplantıda yaptığı konuşmada, Süper Lig'in, dünyanın en değerli liglerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Elimizde etkin kullanıldığında son derece verimli bir VAR teknolojisi var. Dünyanın en tutkulu taraftarları Türkiye'de. Üstelik bu spora gönül vermiş çok değerli markalar, uluslararası kuruluşlar, Türk futboluna yatırım yapıyorlar. Şimdi size Türkçemizin en güzel kelimelerinden biri hakkında bir hatırlatma yapmak istiyorum. Davalarımızı hakimlere teslim ediyoruz. Sağlığımızı hekimlere… Maçlarımızı hakemlere… Bu 3 kelime de Hikmet sözcüğünden türetilir. Hüküm kökünden gelir ve üçünün de ortak bir özelliği vardır. Davalarda da, hastalıklarda da, maçlarda da, hakimin, hekimin ve hakemin önüne gelen konu, daha önce birebir aynısı yaşanmamış, kendine has özellikleri olan, nevi şahsına münhasır bir olaydır. Bu üç meslek grubunun da erbabına, biz, tekrarı olmayan, birebir benzeri yaşanmamış bir konuda karar verme yetkisi veriyoruz. Bu mevkideki insanların tecrübe sahibi, bilge insanlar olması önemlidir çünkü doğru teşhisler, doğru kararlar, yaşanmışlıkla ve muhakeme gücüyle gelir. Biraz evvel yukarıda saydığım, futbolumuza ait güzel şeylerin yanında, Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek istiyorsak en az 2 şeye daha ihtiyacımız olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz. Bu saydığım avantajlara eşlik edecek düzeyde yüksek performanslı, deneyimli, bilge bir hakem havuzuna. TFF'nin bir "taraf "olmadığının bilinmesine ve tüm paydaşlarımızın sakin, kontrollü ve çözüm odaklı hareket etmelerine. "



"BİR MAÇTAKİ POZİSYON İÇİN BAŞKA MAÇA BAKARAK KARAR VERİLEMEZ"

Bir hakim için iki dava birbirinin aynısı olmadığı gibi, bir doktor için de iki hastanın koşullarının aynı olmadığını kaydeden Büyükekşi, "Aynı bu mantıkla bir maçtaki pozisyon ihlal mi değil mi, bir başka maça bakarak karar verilemez. Bu ancak doğru teşhisle, eğitimle, deneyimle ve imkanlardan istifade edilerek zaman içinde mükemmelleşecek bir yetenektir. Bu anlattığım futbolumuz için çok önemli bir meseledir. Bugüne kadar yapılmamış, üzerinde durulmamış ama 4 aydır kararlılıkla ilerleyen bir federasyon stratejisidir" şeklinde konuştu.



"FUTBOLUN PAYDAŞLARINI KARŞIMIZDA DEĞİL YANIMIZDA OLMAYA, BİZİMLE BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETMEYE DAVET EDİYORUM"

Geçtiğimiz 11 haftalık süreçte bazı hakem performanslarının çok eleştirildiğini kaydeden TFF Başkanı, "Bu eleştirilerin bazılarını, hakemlerimizin formsuz performanslarına bağlı olarak haklı bulduğumu da itiraf edeyim. Fakat şunun unutulmamasını rica ediyorum; bazı hataları düzeltelim derken yeni hatalar yapma lüksümüz yok. Böylesine bir rekabetin yaşandığı bu kritik haftalarda kolay olmasa da, tüm kulüp yöneticilerimizi, medya mensuplarımızı ve fikir önderlerimizi, her şart altında sakin olmaya, ortak problemlerin üstesinden gelebilmek için karşımızda değil yanımızda olmaya, bizimle birlikte çözüm üretmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



"BAZI ELEŞTİRİLERİ SERT VE HAKSIZ BULDUĞUMU DA SÖYLEMELİYİM. TFF ASLA TARAF DEĞİLDİR"

Medyada Merkez Hakem Kurulu'na, hakemlerimize ve federasyona yönelik bazı eleştirileri sert ve haksız bulduğunu da vurgulayan Mehmet Büyükekşi, "Sizi temin ederim TFF asla taraf değildir. Yanlışları ve eksikleri aynı sizler gibi gören, kendini var gücüyle ve bütün imkanlarıyla kalıcı çözümler üretmeye adamış bir kurumdur. Bir bütün olarak hareket etmeliyiz. Birlikte hareket etmemiz halinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmayacaktır. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Siz de inanın" sözleriyle konuşmasını bitirdi.



MHK BAŞKAN VEKİLİ MURAT ILGAZ'DAN VAR SUNUMU

Başkan Mehmet Büyükekşi'nin konuşmasının ardından MHK Başkan Vekili ve VAR Sorumlusu Murat Ilgaz, VAR kadrosunda yer alan 12 hakemi sahneye çağırarak katılımcılara tanıttı. Ilgaz daha sonra ise yaptığı sunumla, VAR Sistemi'nin işleyiş şekli, VAR ve AVAR hakemlerinin görevleri ve VAR Protokolü'nü ekranda pozisyonlarla örneklendirerek bilgilendirmede bulundu.



KULÜP BAŞKANLARI VAR DENEYİMİ YAŞADI

Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz'ın VAR sunumunun ardından bilgilendirme toplantısını takip eden kulüp başkanları, teknik direktör ve futbolcular, VAR Merkezi'nde canlı maç ve hazırlanan demolar üzerinde VAR hakemliği deneyimi yaşadı. VAR protokolü çerçevesinde kritik pozisyonları değerlendiren katılımcılar, ofsayt çizgilerini de kendileri çizdiler.