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Başakşehir doludizgin

Alanya engelini Serdar ve Keny’yle aşan İstanbul ekibi, 4. maçında da gol yemeden 10 puana ulaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:50
Başakşehir doludizgin

Spor Toto Süper Lig'e iyi giriş yapan ekiplerden Başakşehir, 5. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a şans tanımadı. İstanbul ekibi, 23. dakikada öne geçti. Mounir'in şutunda kaleci Runarsson'dan dönen topu önünde bulan Serdar Gürler, boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.


ASİST TRAORE'DEN
Rakibe oyun üstünlüğü kuran Başakşehir ikinci yarıda da etkili oldu. 76'da Keny'nin sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti. 85'te Traore'nin ara pasıyla Runarsson ile karşı karşıya kalan Keny, bu kez ağları buldu: 2-0. 4. maçında da gol yemeyen turuncu- lacivertliler 10 puana ulaştı.


'DEĞERLİ BİR GALİBİYET'
Pro Lisans kursuna başladığı için ilk kez teknik direktör olarak sahaya çıkan ve yayıncı kuruluşa da konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bizim için çok değerli bir 3 puan oldu" açıklamasını yaptı.

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