10 numara imza

HAYRAN KALDILAR
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçları için Konya'da bulunan ve ilk maçı 3-0 kaybeden BATE Borisov, Mevlana Müzesi'ni gezdi. Futbolcular ve teknik ekip, müzeye hayran kaldı.
RAKİP BOCHUM
Antalya, Almanya kampında ilk hazırlık maçına çıkıyor. Akrepler, 16.00'da Bundesliga'dan Bochum'la karşılaşacak. Akdeniz ekibi, 26 Temmuz'da Paderborn ve 30 Temmuz'da da Dortmund'la oynayacak.
TARİH DEĞİŞTİ
Ankaragücü ile 1. Lig ekibi G.Birliği'nin karşılaşacağı, 55. TSYD Kupası'nın 30 Temmuz'dan 29 Temmuz'a alındığı açıklandı. Tarihin, yayıncı kuruluşun yoğun programı nedeniyle değiştiği bildirildi.
HAYRAN KALDILAR
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