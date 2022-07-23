Haberler Süper Lig 10 numara imza

10 numara imza

Transfer yasaklı Kayseri, genç futbolcularını mercek altına aldı. Sarı-kırmızılılar, altyapıdan Baran Ali Gezek'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 16 yaşındaki Gezek, 10 numara pozisyonunda oynuyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
10 numara imza

HAYRAN KALDILAR
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçları için Konya'da bulunan ve ilk maçı 3-0 kaybeden BATE Borisov, Mevlana Müzesi'ni gezdi. Futbolcular ve teknik ekip, müzeye hayran kaldı.
RAKİP BOCHUM
Antalya, Almanya kampında ilk hazırlık maçına çıkıyor. Akrepler, 16.00'da Bundesliga'dan Bochum'la karşılaşacak. Akdeniz ekibi, 26 Temmuz'da Paderborn ve 30 Temmuz'da da Dortmund'la oynayacak.
TARİH DEĞİŞTİ
Ankaragücü ile 1. Lig ekibi G.Birliği'nin karşılaşacağı, 55. TSYD Kupası'nın 30 Temmuz'dan 29 Temmuz'a alındığı açıklandı. Tarihin, yayıncı kuruluşun yoğun programı nedeniyle değiştiği bildirildi.

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