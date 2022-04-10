Fenerbahçe Galatasaray canlı izle | Fenerbahçe Galatasaray canlı | FB GS maçı canlı izle

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Ülker Şükrü Saracoğlu Stadı dev bir maça ev sahipliği yapıyor. 20.30'da başlayan maçta Fenerbahçe Galatasaray ile karşılaşıyor.

Son 7 maçında 6 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de hedef, Konyaspor'un yenildiği hafta kazanarak 2. sıraya yerleşmek. Galatasaray ise ezeli rakibini deplasmanda bir kez daha yenip seriyi 3 yıla çıkarmak ve moral kazanmak istiyor.



Fenerbahçe Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis.

HEYECANI İKİ TAKIMDA DA YAŞAYANLAR

Birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.

Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş.

EN GOLLÜ MAÇLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.

Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

EZELİ RAKİPLER: FENERBAHÇE GALATASARAY

Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam oynanan derbi ile 395. kez karşı karşıya geldi. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 147'ye 125 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 32. haftasında 113 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne aldı. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray, 395. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 147 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 125 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenilemedi. Kanarya'nın 538 golüne, Aslan 490 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 129 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 51 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 35 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 160, sarı-kırmızılılar ise 124 gol atma başarısı gösterdi.

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 6 karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 2 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın 3'ü eşitlikle tamamlanırken, iki takımda da 1'er kez kazandı.

Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe 1-0 geriden gelip 2-1'lik skorla kazanmıştı.

GALATASARAY 4 MAÇTIR KADIKÖY'DE YENİLMİYOR

Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 4 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, son iki maçtan da 3 puanla ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, son dönemde ezeli rakibine Kadıköy'de kaybetmiyor. Aslan, son olarak 20 Kasım 2016 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanan derbide Kanarya'ya 2-0'lık skorla yenilmişti. Bu müsabakanın ardından oynanan 4 maçta Galatasaray 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, son iki karşılaşmada da 3 puanla sahadan ayrıldı.

Galatasaray, geçen sezon Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiyi Mustafa Muhammed'in golü ile 1-0 kazanmıştı.