"Sistem değişmeli"

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kurulun toplantısının ardından açıklamada bulundu. Ağaoğlu, MHK'nın 13 hakem için aldığı karar konusunda, "Görüş ayrılıkları olmasına rağmen genellikle başkanlarımız MHK'nin aldığı kararın zamanlamasıyla alakalı olarak endişelerini dile getirdiler. Bu konuda hemen hemen her kulübümüz hemfikirdi. Şekil olarak da tabii ki detaylı olarak hangi kriterler göz önünde bulundurularak hakemlerle yol ayrımına gelindiği konusunda kulüp başkanlarımızın kafasında ciddi soru işaretleri ve endişeleri olduğunu ifade edebilirim" dedi. MHK Çalışma Grubu'nun tüm çalışmalarının sistem üzerine olduğunu vurgulayan Başkan Ağaoğlu, "Eğer kamuoyundaki tartışmaların üzerinden gidecek olursak bu uygulamada en fazla sıkıntıyı yaşayan kulüp Trabzonspor'dur. Bu uygulama keşke devre arasında olsaydı, yetişmiyorsa sezon sonunda yapılması çok daha doğru ve uygun olurdu. 20 yılda 13 MHK değişmiş, biz hala aynı sıkıntıları konuşuyoruz. David Elleray'nin danışman olarak atanmasından sonra bütün çalışmalarımız sistemdeki sıkıntılar üzerindeydi. Kulüplerimizin ne bir dahli vardır ne de bir önerisi olmuştur. Son dönemde gelişen olaylar ortak çalışma grubunun bilgisi dışında ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

TEMİNATI VEREN MHK BAŞKANI

"10 haftalık sürecin nasıl geçeceği konusunda insanların kafasında ciddi soru işaretleri var. konuşmasında teminatı veren MHK Başkanı'ydı. Bu kararı veren kurum, bu kararın ve ileriye dönük olarak işleyişin sorumluluğunu üzerine almıştır."

GÜMÜŞDAĞ: "İSİMLERİ DEĞİL SİSTEMİ TARTIŞIYORUZ"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Danışman David Elleray'ın raporunun gelmeden kararın alınmasının yanlış olduğunu söyledi. Gümüşdağ, "İsimler değil, sistemi tartışıyoruz. Görüş ayrılıkları da var. Rapor gelmeden kararın açıklanması yanlış olmuştur" yorumunu yaptı.

ICEBERG'İN GÖRÜNEN YÜZÜ

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, MHK'nın operasyonu için şunları söyledi: "Rizespor olarak fikrimiz, hakemler konusunu destekliyoruz. Federasyon ve MHK'mize desteğiz. Ferhat Bey, çok cesaretli bir karar aldı. Kimsenin alamadığı bir kararı aldı. Uzun zamandır Türk futbolunda alınması gereken bir karardı. Iceberg'in görünen kısmı diye düşünüyorum."