Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

Tüm Türkiye'de gözler Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbiye çevrildi. Süper Lig'de 17'şer puanı bulunan iki takım da zirve yarışını yakından ilgilen müsabakadan galibiyetle ayrılmayı istiyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Peki Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Kritik müsabaka BeIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KARTAL'DA 3 EKSİK!

Sakatlıkları bulunan futbolcuların birçoğu iyileşen Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesi 3 eksik bulunuyor. Tedavileri süren Hasic, N'Koudou, ve Atiba karşılaşmada forma giyemeyecek.

MEHMET TOPAL TAKIMLA ÇALIŞTI!

Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a Mehmet Topal'dan sevindirici haber geldi. Sakatlığını atlayan deneyimli orta saha oyuncusu, takımla çalışmalara başladı.





MARCAO DÖNÜYOR!

Galatasaray'da Marcao, 8 maçlık cezasının sona ermesiyle birlikte Beşiktaş derbisiyle Süper Lig'e dönüyor. Brezilyalı stoper formuyla teknik direktör Fatih Terim'in en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.







BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Salih, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Mohamed

SERGEN YALÇIN DERBİ PERFOMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR!

Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldiğinden bu yana oynadığı İstanbul derbilerinden sadece 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.

Söz konusu dönemde Sergen Yalçın ile Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı toplam 6 maça çıkan siyah-beyazlılar, sadece geçen sezon deplasmanda Galatasaray'a mağlup oldu. Sarı-lacivertlilere karşı mağlubiyet yaşamayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon sarı-lacivertlileri deplasmanda 4-3 mağlup ederek, 15 yıl sonra Kadıköy'den zaferle ayrıldı.





FATİH TERİM BEŞİKTAŞ DERBİLERİNDE GALİBİYET SAYILARINDA ÜSTÜN!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı 35. derbisine çıkacak. Sarı-kırmızılıların başında şimdiye kadar siyah-beyazlılar ile 34 kez karşılaşan Terim, sahadan 13 defa galip ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı 8 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı.