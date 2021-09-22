Haberler Süper Lig Göztepe 0-2 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Göztepe 0-2 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Göztepe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Mame Diouf kaydetti. Göztepe'de Beykan Şimşek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:59 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 22:02
Göztepe 0-2 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Göztepe ile Hatayspor Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çaldı. Zorlu mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren goller deneyimli hücum oyuncusu Mame Diouf'tan geldi.

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI!
Göztepe'de Beykan Şimşek 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 13'e yükseltti. Göztepe ise 5 puanda kaldı. 7. haftada Hatayspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Göztepe ise deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak.

SERİ 4 MAÇA ÇIKTI!
Göztepe'yi mağlup eden Hatayspor, Süper Lig'deki seri galibiyetlerini sürdürdü. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, galibiyet serisini 4 maça çıkararak üst sıralara tırmandı.

SON DAKİKA