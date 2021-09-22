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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da sakatlık şoku! Fode Koita Konya'da yok

Son dakika haberi... Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavililerde maç öncesi yapılan son antrenmanda Fode Koita sakatlık geçirirken, tecrübeli oyuncunun sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:33 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:46
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da sakatlık şoku! Fode Koita Konya'da yok

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavililerde maç öncesi yapılan son antrenmanda Fode Koita sakatlık geçirirken, tecrübeli oyuncunun sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edildiği açıklandı.

İşte o açıklama:

Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Fode Koita'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu

Hakan Çelik, "Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita'nın çekilen MR'ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

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