Haberler Süper Lig TFF 1. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

. Lig'in 21. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 11:55
TFF 1. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

. Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Bugün:

19.00 -:

Yarın:

13.30 -Eskişehirspor:

13.30 -İstanbulspor:

16.00 -:

19.00 Altay-: Abdullah Buğra Taşkınsoy

14 Şubat Pazar:

16.00 -Aydeniz Et Balıkesirspor:

16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Tuzlaspor: Yasin Kol

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