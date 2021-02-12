TFF 1. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

TFF 1. Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Bugün:
19.00 Ankaraspor-Altınordu: Emre Malok
Yarın:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor: Emre Kargın
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor: Alper Çetin
16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy
14 Şubat Pazar:
16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Cihan Aydın
16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Tuzlaspor: Yasin Kol