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'de şampiyonluk oranları güncellendi! ...

'de 5. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları tekrar güncellendi. 'nin oranı düşerken , ve 'un oranları yükseldi. İşte güncel şampiyonluk oranları.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 15:10
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

İddaa risk yönetimini 'de 5. hafta perdesinin kapanması sonrasında şampiyonluk oranlarını güncelledi. Ligin 4 büyük ekiplerinden kazanırken haftayı bay geçmişti. ve ise haftayı puansız kapatan ekipler oldu.

İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları...

Fenerbahçe: 1.90

Galatasaray: 4.00

Beşiktaş: 7.00

Trabzonspor: 10.00

Başakşehir: 10.00

Süper Lig şampiyonluk oranları (eski)

Fenerbahçe: 2.55

Galatasaray: 3.05

Trabzonspor: 6.00

Beşiktaş: 6.00

Başakşehir: 9.50

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