Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

İddaa risk yönetimini Süper Lig'de 5. hafta perdesinin kapanması sonrasında şampiyonluk oranlarını güncelledi. Ligin 4 büyük ekiplerinden Fenerbahçe kazanırken Beşiktaş haftayı bay geçmişti. Galatasaray ve Trabzonspor ise haftayı puansız kapatan ekipler oldu.

İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları...

Fenerbahçe: 1.90

Galatasaray: 4.00

Beşiktaş: 7.00

Trabzonspor: 10.00

Başakşehir: 10.00

Süper Lig şampiyonluk oranları (eski)

Fenerbahçe: 2.55

Galatasaray: 3.05

Trabzonspor: 6.00

Beşiktaş: 6.00

Başakşehir: 9.50