Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

İddaa risk yönetimini Süper Lig'de 5. hafta perdesinin kapanması sonrasında şampiyonluk oranlarını güncelledi. Ligin 4 büyük ekiplerinden Fenerbahçe kazanırken Beşiktaş haftayı bay geçmişti. Galatasaray ve Trabzonspor ise haftayı puansız kapatan ekipler oldu.
İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları...
Fenerbahçe: 1.90
Galatasaray: 4.00
Beşiktaş: 7.00
Trabzonspor: 10.00
Başakşehir: 10.00
Süper Lig şampiyonluk oranları (eski)
Fenerbahçe: 2.55
Galatasaray: 3.05
Trabzonspor: 6.00
Beşiktaş: 6.00
Başakşehir: 9.50