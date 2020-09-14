Hatayspor 2-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Hatayspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ligin yeni ekibi Hatay, son şampiyon karşısında sahadan 2-0 galip ayrılarak büyük bir sürprize imza attı.

Tarihinde çıktığı ilk Süper Lig maçından 3 puanla ayrılan bordo-beyazlıların galibiyet gollerini 36. dakikada Selim Ilgaz ile 90+1'de Helder Barbosa kaydetti.

HASAN ALİ VE RAFAEL SİFTAH YAPTI

Başakşehir'in yeni transferlerinden Hasan Ali Kaldırım ile Rafael, turuncu-lacivertli takımla ilk maçlarına çıktı. Fenerbahçe'den transfer edilen Hasan Ali Kaldırım 72 dakika sahada kalırken, Brezilyalı sağ bek Rafael ise 87. dakikada oyuna dahil oldu. İstanbul ekibinin diğer yeni transferleri Nacer Chadli ve Boli Bolingoli ise kadroda yer almadı.