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Haberler Süper Lig Hatayspor 2-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU

2-0 | MAÇ SONUCU

Son dakika haberi... 'in son şampiyonu Medipol , sezonun açılış maçında konuk olduğu ligin yeni ekibi 'a 2-0 mağlup oldu. Tarihinde çıktığı ilk Süper Lig maçından 3 puanla ayrılan bordo-beyazlıların gollerini 36'da ile 90+1'de Helder Barbosa kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 13:07 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 22:17
Hatayspor 2-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU

'de ilk haftanın kapanış maçında ile Medipol karşı karşıya geldi. Ligin yeni ekibi , son şampiyon karşısında sahadan 2-0 galip ayrılarak büyük bir sürprize imza attı.

Tarihinde çıktığı ilk Süper Lig maçından 3 puanla ayrılan bordo-beyazlıların galibiyet gollerini 36. dakikada ile 90+1'de Helder Barbosa kaydetti.

HASAN ALİ VE RAFAEL SİFTAH YAPTI
Başakşehir'in yeni transferlerinden ile Rafael, turuncu-lacivertli takımla ilk maçlarına çıktı. Fenerbahçe'den transfer edilen Hasan Ali Kaldırım 72 dakika sahada kalırken, Brezilyalı sağ bek Rafael ise 87. dakikada oyuna dahil oldu. İstanbul ekibinin diğer yeni transferleri Nacer Chadli ve Boli Bolingoli ise kadroda yer almadı.