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Son dakika: Tolgay Arslan Udinese ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son dakika Fenerbahçe haberler...
Haberler Fenerbahçe Son dakika: Tolgay Arslan Udinese ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

: Udinese ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'de haberi... Sarı lacivertlilerle kısa süre önce yollarını ayıran yıldız futbolcu , Serie A ekibi Udinese ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 10:15 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:36
Son dakika: Tolgay Arslan Udinese ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden , ekibi Udinese ile anlaşma sağladı.

Yeni sezon planlamasında yüksek ücret alan futbolculardan indirime gitmelerini isteyen, bazı futbolcularla ise yollarını ayıran Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yeni sezon için anlaşma sağlanmamıştı. Yüksek rakam aldığı için sarı-lacivertli ekiple yollarını karşılıklı olarak ayıran Tolgay Arslan, İtalya Seri A ekiplerinden Udinese ile anlaştı. TRT Spor'un haberine göre yıldız futbolcu, İtalyan ekibine 2 yıllık imzayı attı.

Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak'ın da takımında istediği ancak yıllık geliri yüksek diye kadrosuna katamadığı Tolgay Arslan, daha önce Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un Udinese'yi çalıştırırken de listesinde yer almıştı.