Emiliano Viviano Fatih Karagümrük'te!

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ten flaş bir transfer hamlesi geldi. İstanbul ekibi, kariyerinde İtalya Serie A'da birçok takımda forma giyen deneyimli file bekçisi Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı. Kırmızı siyahlı ekip, 34 yaşındaki kalecinin transferini resmi sitesinden duyurdu.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbola doğduğu şehrin takımı Fiorentina'da başlayan Viviano, ülkesi İtalya'da Inter, Bologna, Palermo, Sampdoria başta olmak üzere 8 takımda forma giydi.Kariyerinde Arsenal ve Sporting Lizbon takımları için ülke dışına çıkan Viviano artık Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek.

2. Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Viviano, İtalya Milli Takımı'nda bir çok kez forma giydi. İtalya Serie A Ligi tarihinin en çok penaltı kurtaran 8. kalecisi olan Viviano'nun kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.



