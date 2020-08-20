Emiliano Viviano Fatih Karagümrük'te!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Fatih Karagümrük bombayı patlattı. İstanbul ekibi, İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ten flaş bir transfer hamlesi geldi. İstanbul ekibi, kariyerinde İtalya Serie A'da birçok takımda forma giyen deneyimli file bekçisi Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı. Kırmızı siyahlı ekip, 34 yaşındaki kalecinin transferini resmi sitesinden duyurdu.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbola doğduğu şehrin takımı Fiorentina'da başlayan Viviano, ülkesi İtalya'da Inter, Bologna, Palermo, Sampdoria başta olmak üzere 8 takımda forma giydi.Kariyerinde Arsenal ve Sporting Lizbon takımları için ülke dışına çıkan Viviano artık Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek.
2. Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Viviano, İtalya Milli Takımı'nda bir çok kez forma giydi. İtalya Serie A Ligi tarihinin en çok penaltı kurtaran 8. kalecisi olan Viviano'nun kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.
- 20.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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