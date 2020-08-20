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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Süper Lig Emiliano Viviano Fatih Karagümrük'te!

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Emiliano Viviano Fatih Karagümrük'te!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan bombayı patlattı. ekibi, İtalyan kaleci 'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

'in yeni ekibi 'ten flaş bir hamlesi geldi. ekibi, kariyerinde Serie A'da birçok takımda forma giyen deneyimli file bekçisi 'yu kadrosuna kattı. Kırmızı siyahlı ekip, 34 yaşındaki kalecinin transferini resmi sitesinden duyurdu.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
doğduğu şehrin takımı 'da başlayan Viviano, ülkesi İtalya'da Inter, Bologna, Palermo, Sampdoria başta olmak üzere 8 takımda forma giydi.Kariyerinde ve takımları için ülke dışına çıkan Viviano artık Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek.

2. Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Viviano, İtalya 'nda bir çok kez forma giydi. İtalya Serie A Ligi tarihinin en çok penaltı kurtaran 8. kalecisi olan Viviano'nun kariyerinde Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.


  1. 20.08.2020
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