Son dakika: MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve ekibinin istifa ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.