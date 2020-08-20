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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: Başkanı istifa etti

Son dakika: MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

Yapılan son dakika açıklamasına göre; () Başkanı ve ekibi istifa etti.

(), resmi internet sitesi üzerinden () Başkanı ve ekibinin istifa ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.

MHK Başkanı Zekeriya Alp ve ekibi istifa etti
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  1. 20.08.2020
  2. Güncelleme: 20.08.2020 14:53
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