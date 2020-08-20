Son dakika: MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
Yapılan son dakika açıklamasına göre; Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve ekibi istifa etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve ekibinin istifa ettiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.
TFF'den Açıklama— TFF (@TFF_Org) August 20, 2020
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- 20.08.2020
- Güncelleme: 20.08.2020 14:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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