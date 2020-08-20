Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın gözdesi... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın gözdesi...

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın gözdesi...

Bernard Mensah'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray transferin rövanşını almak için harekete geçti. Mario Lemina için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı takımın, ezeli rakibinin gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcuyu gündemine aldığı ortaya çıktı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:55
Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın gözdesi...

Kaleci, sağ bek ve kanat transferlerini bitiren Galatasaray'da gözler orta saha mevkisine çevrildi.

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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın gözdesi...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar nokta atışı takviylerle kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın gözdesi...

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecen olan Galatasaray transferde emin adımlar atarak hata yapmak istemiyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın gözdesi...

Mario Lemina'yı yeniden kiralamak için Southampton ile görüşmelere devam eden sarı-kırmızılı takımın gündemine 2 sürpriz isim geldi.


Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın gözdesi...

GALATASARAY'A ELNENY ÖNERİSİ!
Beşiktaş'ın yeniden kiralamak istediği Mohamed Elneny'nin Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.

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