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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın gözdesi...
Bernard Mensah'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray transferin rövanşını almak için harekete geçti. Mario Lemina için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı takımın, ezeli rakibinin gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcuyu gündemine aldığı ortaya çıktı.
20 Ağustos 2020 Perşembe 16:55
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Kaleci, sağ bek ve kanat transferlerini bitiren Galatasaray'da gözler orta saha mevkisine çevrildi.
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Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar nokta atışı takviylerle kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.
Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecen olan Galatasaray transferde emin adımlar atarak hata yapmak istemiyor.
Mario Lemina'yı yeniden kiralamak için Southampton ile görüşmelere devam eden sarı-kırmızılı takımın gündemine 2 sürpriz isim geldi.
GALATASARAY'A ELNENY ÖNERİSİ! Beşiktaş'ın yeniden kiralamak istediği Mohamed Elneny'nin Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.